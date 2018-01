Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Neben dem schwachen US-Dollar waren es in den letzten Tagen vor allem Sorgen wegen der Trockenheit in den US-Plains, die den Weizenpreis in Chicago hatten steigen lassen, so die Analysten der Commerzbank.



Diese Sorgen würden nun neue Nahrung bekommen: Wie das US-Landwirtschaftsministerium mitgeteilt habe, hätten sich die Pflanzenbewertungen in wichtigen Anbaustaaten weiter verschlechtert. Besonders gelte dies für den größten Weizenstaat Kansas, wo der Anteil der mit gut und sehr gut bewerteten Winterweizenpflanzen von 37% im Dezember auf 14% im Januar gefallen sei. Im ebenfalls zu den wichtigsten Weizenstaaten zählenden Oklahoma seien es inzwischen sogar nur noch 4%. Verschlechtert habe sich die Lage auch in Colorado, Illinois und Nebraska. In Montana habe sich der Pflanzenzustand dagegen verbessert und liege fast auf Vorjahresniveau.



Der Mangel an offiziellen Daten sorge am Kakaomarkt immer wieder für Verwirrung. Bisher sei von einem Plus von 19% gegenüber Vorjahr bei den seit Saisonbeginn kumulierten Kakaoanlieferungen in der Elfenbeinküste berichtet worden. Nun sollten sie doch nur gleichauf liegen, nachdem eine andere Referenzmenge aus dem Vorjahr herangezogen werde. Im Februar 2017 habe der ivorische Kakaorat an die Regierung für Ende Januar höhere Anlieferungen gemeldet als die inoffiziellen Daten zuvor hätten vermuten lassen. Bevor nun auch in diesem Jahr offizielle Zahlen vorlägen, sollten die Vergleiche zu den Anlieferungen mit Vorsicht genossen werden. (30.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.