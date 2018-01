Weitere Suchergebnisse zu "Baumwolle NYBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Weizen, Mais und Sojabohnen steigen angesichts der trockenen Witterung in wichtigen Anbaugebieten der US-Plains und in Argentinien sowie aufgrund des schwachen US-Dollar am Morgen weiter, so die Analysten der Commerzbank.



Dagegen habe der Baumwollpreis in der vergangenen Woche um rund 4% auf 80 US-Cents je Pfund nachgegeben. Zum einen habe der Branchendienst Cotlook seine Schätzung für einen Überschuss am globalen Baumwollmarkt in der aktuellen Saison um ein Viertel auf 324 Tsd. Tonnen erhöht. Zum anderen würden die Erwartungen an die US-Baumwollfläche zur Ernte in der kommenden Saison weiter steigen. Inzwischen würden die Prognosen wegen der seit Monaten im Vergleich zu anderen Früchten positiven Preisentwicklung bis zu 14 Mio. Morgen reichen, nach 12,6 Mio. Morgen im Vorjahr. Dies wäre die größte US-Baumwollfläche seit 2011.



Am Freitag habe dann noch die Meldung, dass die US-Baumwollverkäufe ins Ausland gegenüber der Vorwoche um 75% auf das niedrigste Niveau seit September gefallen seien, für Enttäuschung gesorgt. Das zuvor erreichte Preisniveau von 84 US-Cents je Pfund habe sich damit nicht mehr länger rechtfertigen lassen. Der Stimmungsumschwung zeige sich noch nicht in den jüngsten CFTC-Daten zur Positionierung der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer. Die Netto-Long-Positionen seien vom Rekordniveau der Vorwoche nur leicht reduziert worden. Der Positionsabbau dürfte sich bis Ende der Woche aber noch verstärkt haben. (29.01.2018/ac/a/m)