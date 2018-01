Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Laut National Confectioners Association wurden in Nordamerika im 4. Quartal 2017 mit 116,1 Tsd. Tonnen 1,3% weniger Kakaobohnen verarbeitet als ein Jahr zuvor, so die Analysten der Commerzbank.Die brasilianische Prognosebehörde Conab habe ihre erste Schätzung zur Kaffeeernte des Landes 2018/19 abgegeben. Danach solle sie bis zu rekordhohen 58,5 Mio. Sack betragen. Die Arabica-Produktion solle um 30% auf 44,6 Mio. Sack steigen, die Robusta-Produktion ebenfalls um 30% auf 14 Mio. Sack. Damit liege die für eher zurückhaltende Einschätzungen bekannte Behörde im oberen Bereich der kursierenden Prognosen. Diese würden bis 60 Mio. Sack reichen. Sowohl für Arabica als auch für Robusta würden der Verlauf der Blüte sowie der aktuelle Zustand der Bäume als sehr gut bezeichnet.Bei Arabica komme hinzu, dass diese sich im ertragsreicheren Jahr des zweijährigen Zyklus befinden würden. Eine hohe Ernte würde die Basis für höhere brasilianische Kaffeeexporte legen, die 2017 um 10% auf ein 5-Jahrestief gesunken seien. Wie attraktiv dies für die Anbieter sei oder ob sie Ware zurückhalten würden, hänge aber auch von der Preisentwicklung ab. Die brasilianische Ernte sei zudem ein wichtiger Aspekt bei der verbreiteten Einschätzung, dass es 2018/19 zu einem Überschuss am globalen Kaffeemarkt komme. (22.01.2018/ac/a/m)