"Die Staatsverschuldung afrikanischer Länder ist jüngst wieder angestiegen", sage Perasso. "Wir bewerten die Situation jedoch derzeit nicht dramatisch, wie andere Marktteilnehmer. Wir sehen daher die Forderung nach einer erneuten Umstrukturierung (HIPC2) etwas überstürzt, da sowohl die Gesamt- als auch die Auslandsverschuldung der gesamten Region weit unter dem Rekordwert aus den frühen 2000er Jahren liegt."



Dennoch sei es richtig, die Auslandsverschuldung der afrikanischen Länder weiterhin genau zu beobachten. Hier komme es vor allem auf die Zusammensetzung der Verschuldung an, da die verschiedenen Gläubiger unterschiedliche Rückzahlungsbedingungen implizieren würden: Multi- und bilaterale Schulden hätten oft einen größeren Spielraum. Die Verschuldung von Angola gegenüber China sei beispielsweise bereits umstrukturiert worden. Ebenso heiße es, dass einige afrikanische Länder eine ähnliche Umschuldung mit Saudi-Arabien verfolgen würden. Allerdings unterlägen Länder wie China oder Saudi-Arabien nicht den Konventionen des Pariser Clubs oder der OECD. Dies verdeutliche, dass bilaterale Schulden neben einer wirtschaftlichen Komponente auch eine politisch-strategische Dimension zwischen Gläubiger und Schuldner haben könnten.



Während China seine geopolitische und finanzielle Stärke in Afrika versuche unter Beweis zu stellen, sei aus Sicht von PGIM Fixed Income der chinesische Anteil der bilateralen Schulden nicht besorgniserregend. PGIM Fixed Income nehme daher aktuell an, dass die chinesischen Forderungen nach politischen und wirtschaftlichen Richtlinien bezahlt würden. In einigen Fällen sei die Schuldentilgung bereits verschoben worden und erscheine in den meisten Ländern nicht so belastend wie andere Formen der Verschuldung.



PGIM Fixed Income vertrete somit gegenwertig die Ansicht, dass die Staatsverschuldung Afrikas im Allgemeinen unter Kontrolle sei, wenngleich Länder wie Sambia und Mosambik im Verzug stünden und damit vor größeren Herausforderungen als andere Länder des Kontinents. Abgesehen von größeren Themen und Risiken, die Einfluss auf die gesamte Weltwirtschaft hätten, sehe PGIM Fixed Income die Region momentan nicht sonderlich gefährdet und in der Notwendigkeit ihre Auslandsverbindlichkeiten auszusetzen oder umzuschichten. (26.03.2019/ac/a/m)





Newark (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Jahren ist die Staatsverschuldung afrikanischer Länder wieder schneller gestiegen, so Giancarlo Perasso, Lead Economist CEEMA des Global Macroeconomics Research Teams bei PGIM Fixed Income, zum Stand der Staatsverschuldung auf dem afrikanischen Kontinent.Politik und Wirtschaft würden derzeit daher diskutieren, ob der Kontinent abermals Gefahr laufe in eine ähnliche Abwärtsspirale zu geraten, wie Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre. Fraglich sei, in wie weit eine weitere umfangreiche Schuldenrestrukturierung nötig sein werde. Zudem könnten die aktuellen globalen marktprotektionistischen Tendenzen afrikanische Exporte beeinträchtigen und damit das Tilgungsniveau der Verbindlichkeiten beeinflussen.