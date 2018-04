Willkommen im Mittelalter. Lassen Sie uns die Pferde satteln, die Esel vor die Karren spannen - Autos sollen in Deutschland abgeschafft werden. Die Verteufelung der Diesel-Autos nimmt mittlerweile groteske Formen an - ein Wunder, dass wir überhaupt noch existieren und nicht schon vor langer Zeit am bösen NoX erstickt sind.



Der unbändige Wille nach vermeintlich umweltfreundlichen Elektrofahrzeugen soll auf Teufel komm raus durchgesetzt werden. Dabei ist es egal, ob die Fahrzeuge ein Vermögen kosten, nach wenigen Kilometern schlapp machen und eigentlich unwirtschaftlich sind. Es wird auch von allen Elektrofans in der Regierung und den kleinen Oppositionsparteien hartnäckig ignoriert, dass der Strom aus der Steckdose, der diese Fahrzeuge antreibt, nicht sauber ist und unbrauchbare Zitterenergie aus Windkraftspargeln kaum für eine mobile Elektrorevolution sorgen wird.



Wir, die größte Oppositionspartei im Bundestag, werden diesen Irrsinn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen - darauf können Sie sich verlassen. Wir sagen "Ja" zum Diesel!" (Pressemitteilung vom 11.03.2018) (12.04.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die AfD-Fraktionsvorsitzende und Mitglied des Bundesvorstandes Alice Weidel hat die jüngsten Entwicklungen in der Diskussion um den Dieselmotor kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):"Grünen-Chef Hofreiter will am liebsten alles verbieten, was mit Diesel oder Benzin angetrieben wird. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat heute mitgeteilt, dass auch die neuesten und teuersten Dieselmodelle stillgelegt werden müssten, weil sie immer noch zu viel Stickoxid (NoX) im Abgas haben.