Die Bundes- und Fraktionsvorsitzende der AfD im Sächsischen Landtag, Frauke Petry, kommentiert die am Montag (13.03.2017) bekannt gewordene Forderung der SPD, die Beschränkungen für den Familiennachzug aus Syrien aufzuheben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Angesichts der Entwicklung in Syrien, der deutlichen Fortschritte im Kampf gegen den IS, der zahlreichen inzwischen wieder befreiten Dörfer und Städte, muss die Frage gestattet sein, wer nach Meinung der Sozialdemokraten eigentlich das Land im Mittleren Osten wieder aufbauen soll?Ohne Frage haben die schweren Auseinandersetzungen der Konfliktparteien in Teilen des Landes unermessliche Zerstörungen hinterlassen. Gerade deshalb wäre es jetzt aber der richtige Weg, den Aufbau vor Ort zu unterstützen und den Menschen so wieder zu einer Existenz und Perspektive in der eigenen Heimat zu verhelfen, statt ihre Umsiedlung um die halbe Welt bis über das Jahr 2018 hinaus zu planen und zu finanzieren.