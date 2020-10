Börsenplätze Adyen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adyen-Aktie:

1.734,00 EUR +2,03% (12.10.2020, 16:55)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Adyen-Aktie:

1.729,50 EUR +1,53% (12.10.2020, 16:42)



ISIN Adyen-Aktie:

NL0012969182



WKN Adyen-Aktie:

A2JNF4



Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

1N8



Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

ADYEN



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com (12.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Die Adyen-Aktie sei in den letzten Monaten kaum zu bremsen gewesen. Am heutigen Montag klettere das Papier erneut um mehr als zwei Prozent nach oben und erreiche dabei einen neuen Höchststand. Neben dem freundlichen Gesamtmarkt wirke dabei vor allem der positive Newsflow aus der Vorwoche nach.Mit Blick auf das operative Geschäft habe es bei dem Zahlungsabwickler gleich doppelt gute Nachrichten gegeben: Einerseits baue Adyen die Kooperation mit Foot Locker aus und werde künftig in zahlreichen Märkten Zahlungen über verschiedene Payment-Kanäle für den Sportartikel-Einzelhändler abwickeln.Andererseits seien die Payment-Plattform der Niederländer von Columbia Sportswear Company und deren Marken wie Columbia, Sorel und Mountain Hardwear als primäre Zahlungsplattform ausgewählt worden. In Europa, Kanada und den USA würden Zahlungen in den Geschäften der Outdoor-Labels sowie in deren Online-Shops künftig von Adyen abgewickelt.Diese Entwicklung komme auch bei den Analysten gut an. Charles Brennan von Credit Suisse habe die Adyen-Aktie mit einem "outperform"-Rating in die Bewertung aufgenommen und den fairen Wert auf 1.861 Euro beziffert. Damit zähle Credit Suisse vom Start weg zu den größten Bullen bei Adyen - nach Daten von Bloomberg habe lediglich die US-Investmentbank Keefe, Bruyette & Woods mit 2.002 Euro ein noch höheres Kursziel ausgegeben.Spekulative Neueinsteiger greifen an schwächeren Tagen zu, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link