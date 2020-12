Quelle: statista.de – Brände pro Jahr in deutschen Haushalten

Wann zahlt die Versicherung?

Unverschuldet

Brand ohne bestimmungsgemäßen Herd

Brand mit bestimmungsgemäßem Herd

Selbstverschuldete Brandherde

Sollte Brandstiftung vorliegen, also das vorsätzliche entfachen eines verheerenden Feuers durch Dritte, hängt es von der Versicherung ab, ob ein Schaden übernommen wird. Die Details müssen mit dem Versicherer bei Abschluss der Police verhandelt werden.



Wie kann ein Schaden geltend gemacht werden?



Hausratversicherung



Eine Hausratversicherung schützt Sie nicht nur vor Einbrüchen und Wasserschäden, sondern auch im Brandfall. Die Versicherung gilt dann, wenn der entstandene Schaden unverschuldet zustande gekommen ist. Bedenken Sie, dass die Versicherung vom Hausrat nur die Gegenstände abdeckt, die im Haus oder in der Wohnung zerstört worden sind. Die Police übernimmt dann die Kosten für die Reparatur der festen Schäden, zum Beispiel Malerarbeiten, und ersetzt bis zu einem gewissen Vermögenswert auch bewegliche Gegenstände, wie zum Beispiel Inneneinrichtung, Elektro-Gegenstände und Dekoration.



Wie viel Sie bei Ihrem Versicherer geltend machen können, ist vertraglich geregelt. Je nach Art der Police wurde darin die maximale Höchstgrenze an finanzieller Entschädigung festgelegt. Einige Verträge zahlen auch nur einen Prozentsatz des Wiederbeschaffungswertes aus. Informieren Sie sich genau über die Bestimmungen, bevor Sie eine Hausratversicherung abschließen.



Bei einigen Versicherern kann nur der Schaden an Gegenständen ersetzt werden, die vorher bei der Police mit angegeben wurden. Das bedeutet, dass Sie den Schaden des neuen Fernsehers im Wert von 2000 Euro nur geltend machen können, wenn Sie das Gerät bei der Versicherung als Teil des Hausrats angegeben haben.



Haftpflichtversicherung



Der Unterschied zwischen Hausrat und Haftpflichtversicherung liegt darin, dass die Haftpflichtversicherung auch Schäden abdeckt, die beim Nachbarn durch einen Brand in Ihrer Wohnung entstanden sind. Damit Sie nicht selbst die Reparaturleistungen zahlen müssen, lohnt sich die Haftpflichtversicherung. Wie bei der Hausratversicherung gilt auch hier, dass die Police nicht zahlt, wenn der Brand selbst verschuldet ist.



Wie Schadensfall melden?



Beide Versicherungen sollten über den Brand in Kenntnis gesetzt werden. So kann individuell und schnell entschieden werden, welcher Schaden von welcher Police beglichen wird.



Wenn Sie den Schaden melden, müssen Sie den Tathergang genau beschreiben und alle Schäden dokumentiert, am besten mit Foto- und Videobeweis, belegen.



Achten Sie bei den Fotobeweisen darauf, den Schaden aus verschiedenen Perspektiven zu dokumentieren. Erstellen Sie zusätzlich eine Liste mit den beschädigten Gegenständen und deren Neu- oder Wiederbeschaffungswert.



Berichte von der Feuerwehr und der Polizei können eventuell helfen, schneller zu beweisen, dass der Brand unverschuldet war. So müssen Sie nicht lange auf eine Auszahlung warten. (11.12.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Statistisch gesehen ereignen sich in Deutschland die meisten Brände im Dezember. Schnell vergessen Sie die Kerze auf dem Tisch, und schon hat das Tischtuch Feuer gefangen und steckt das ganze Wohnzimmer in Brand. Teelichter und Kerzen können umfallen oder umgestoßen werden, und schon brennt alles lichterloh. An Silvester sind es häufig Wunderkerzen und kleinere Tischfeuerwerke, die den Wohnungsbrand verursachen. Knapp 200.000 Mal kommt es jährlich daher in Deutschland zu einem Brand. Nicht jeder dieser Schadensfälle wird von der Versicherung übernommen.