Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & CO bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Drei wichtige Events in den kommenden sechs Monaten sollten die Wettbewerbsposition von Advanced Micro Devices Inc. im Bereich Data Center erheblich verbessern, so die Analysten von Jefferies & Co.Die weltweit erste 7nm GPU werde ab dem vierten Quartal erhältlich sein und die weltweit erste 7nm Server-MPU in Q2/19. Amazon Web Services (AWS) werde die Server-MPU's mit einem10%igen Discount gegenüber Intel einsetzen.Dies sollte AMD in die Lage versetzen den Anteil am 29 Mrd. USD schweren Data Center-Markt in den nächsten drei bis fünf Jahren von derzeit 3% auf 30% auszubauen, so der Analyst Mark Lipacis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: