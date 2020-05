Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD entwickle mit Oxide Games jetzt Chips für den direkten Einsatz in Gaming-Clouds. Am Ende könnte auch eine eigene Software für Grafikverarbeitung stehen. Dadurch stärke der Halbleiterspezialist seine Marktposition und greife NVIDIAs GeForce NOW direkt an - ohne eine eigene Gaming-Plattform dafür zu brauchen.Die Gaming-Clouds Google Stadia und Microsofts xCloud würden exklusiv AMD-Grafikchips nutzen, um Videospiele auf jedem (Mobil-)Gerät flüssig darzustellen. Gemeinsam mit dem Spieleentwickler Oxide wolle AMD das Feld nun technisch aufmischen. Eigene Tools wie Oxides Nitrous Engine sollten leistungsfähiger und sparsamer als die bisher genutzten Unreal- und Unity-Engines sein.Langfristig könnte so eine dritte Software Verfügung zur stehen, für die AMD seine neuen Chips optimiere. Dadurch schlage der Konzern seinem größten Konkurrenten NVIDIA ein Schnippchen. Während NVIDIA regelmäßig Probleme mit seiner eigenen Gaming Cloud habe, könne AMD seine Technologie für die bestehenden Plattformen von Alphabet und Google stärken.Bereits investierte Anleger lassen Gewinne laufen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: