Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

29,88 EUR +14,37% (08.08.2019, 17:42)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

33,44 USD +14,55% (08.08.2019, 17:42)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Matthew Ramsay von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse äußert Matthew Ramsay, Analyst von Cowen and Company, nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).In Bezug auf das 7nm-Spektrum hat Advanced Micro Devices Inc. nach Ansicht der Analysten von Cowen and Company gegenüber Intel einen Wettbewerbsvorsprung von mindestens einem Jahr. Hinsichtlich des Rome-Launchs seien sowohl die technischen Spezifikationen als auch die Bandbreite an Partnerschaften beeindruckend.Ab dem dritten Quartal 2019 dürfte Rome erhebliche Marktanteile gewinnen. Anfang 2020 könnte der Server-Marktanteil von AMD in Richtung 10% gehen. Ende 2020 könnte sich der Anteil schon auf 15% belaufen, schätzt Analyst Matthew Ramsay.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Cowen and Company das Votum "outperform" und halten am Kursziel von 40,00 USD fest.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:29,61 EUR +14,10% (08.08.2019, 17:27)