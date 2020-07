Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

58,74 EUR -1,51% (27.07.2020, 15:20)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

70,25 USD +1,22% (27.07.2020, 16:10)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Des einen Leid sei des anderen Freud - das beschreibe ziemlich genau das momentane Stimmungsbild in der Chipindustrie. Nachdem der Branchenprimus Intel vergangene Woche Anleger und Analysten mit der Verschiebung des 7-Nanometer-Chips verschreckt habe, wittere AMD nun die Gunst der Stunde.Das US-Unternehmen produziere Prozessoren und Grafikkarten. Lange hätten die PC-Prozessoren als Nischenprodukte und denen des Branchenprimus von Intel nicht gewachsen gegolten. Mit der Einführung Ryzen-Baureihe 2017 hätten sich die Gleichgewichte im Chip-Segment jedoch gewandelt. Laut PassMark habe AMD 2016 noch einen Marktanteil von unter 20%. Anfang 2020 habe dieser schon bei knapp 40% im Bereich von PC-Prozessoren gelegen.Der operative Höhenflug spiegele sich auch im Kursverlauf der AMD-Aktie wider. Seit dem Corona-Tief Mitte März habe dad Papier über 90% zugelegt. "Der Aktionär" bleibe für den Wert langfristig positiv gestimmt. Die AMD-Aktie sei aber mit einem KGV von 67 für das laufende Jahr nicht mehr günstig. Investierte Anleger könnten die Gewinne daher laufen lassen. Neueinsteiger sollten auf einen Rücksetzer warten, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:58,75 EUR -0,10% (27.07.2020, 13:58)