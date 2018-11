XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Weston Twigg von KeyBanc Capital MarketsLaut einer Aktienanalyse rät Analyst Weston Twigg vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets Anlegern weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, NYSE-Symbol: AMD).Advanced Micro Devices Inc. habe anlässlich der Next Horizon-Veranstaltung den Data Center-Produktfahrplan vorgestellt. Das Management habe sich überzeugt gezeigt Marktanteile gewinnen und den gesamten adressierbaren Markt ausweiten zu können.Die neuen Produkte bräuchten etwas Zeit um sich am Markt durchzusetzen. Die Grundlagen für ein sehr starkes Jahr 2020 seien aber gelegt worden.Die im Vergleich zur Peer Group relativ hohe Bewertung der AMD-Aktie und die Erwartungen an das Unternehmen seien aber kurzfristige Risiken, so der Analyst Weston Twigg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: