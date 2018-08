Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

21,36 EUR -0,28% (29.08.2018, 12:45)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

25,05 USD -0,83% (28.08.2018, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.08.2018/ac/a/n)



Es sei aktuell der beste Performer im S&P 500: rund 146% im Plus seit Beginn des Jahres. Die Rede sei vom Chiphersteller AMD.Die positiven Nachrichten hätten zu dem rasanten Kursanstieg in diesem Monat beigetragen. Aus charttechnischer Sicht halte der Trend an. Die AMD-Aktie liege mittlerweile rund 44% über der 38-Tage-Linie und gut 107% über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Somit sei das Papier weiterhin ein Kauf. Selbst bei einer Korrektur könnte es weitergehen. Halte zudem der fundamentale Trend an und könne AMD weitere Marktanteile von Intel erobern, dürfte die Richtung noch klarer werden, so David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2018)