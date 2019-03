Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

22,51 EUR -2,13% (20.03.2019, 16:18)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

25,58 USD -1,63% (20.03.2019, 16:18)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (20.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Heute heiße es für das US-Unternehmen erst einmal Luft holen, nachdem die AMD-Aktie am Dienstag rund 12% zugelegt habe. Anleger hätten zu Wochenbeginn überrascht auf die Ankündigung des Google Cloud-Gaming-Dienstes namens Stadia reagiert. Dabei sei die Partnerschaft zwischen dem Chiphersteller und dem Internet-Giganten bereits seit Januar bekannt gewesen. Das neue Angebot solle noch 2019 starten und biete Gamern die Möglichkeit, ohne eine eigene Konsole oder einen PC zahlreiche Videospiele über das Internet zu streamen.Der Deal mit Google sei ein entscheidender Schritt für AMD und ein wichtiges Signal für die Anleger. Die Richtung sei klar: weitere Marktanteile der übermächtig geglaubten Konkurrenz abjagen. Könne AMD diesen Trend weiterführen, dürften in den nächsten Jahren die Umsätze dynamisch zulegen. Analysten von Bloomberg würden z.B. davon ausgehen, dass AMD in den kommenden zwei Jahren seinen Umsatz um 25% und die Margen um 5% verbessern könne. Das würde eine Verdopplung des EBITDA bedeuten."Der Aktionär" halte dieses Szenario für wahrscheinlich die AMD-Aktie wieder zum Kauf empfohlen. Wer der Empfehlung gefolgt sei, bleibe dabei und folge weiter dem Aufwärtstrend, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2019)