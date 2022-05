Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chip-Konzern AMD habe mit einer besser als erwarteten Geschäftsentwicklung der jüngsten Schwäche des PC-Marktes getrotzt. Laut Management sei dies jedoch nur ein wichtiger Schritt hin zu einer grundlegenden Umgestaltung des Geschäftes gewesen. Kein Wunder also, dass die AMD-Aktie im vorbörslichen Handel mit einem ordentlichen Plus von rund 6 Prozent wieder in Richtung 100-Dollar-Marke klettere.Der Intel -Konkurrent habe den Umsatz im vergangenen Quartal um 71 Prozent auf rund 6,8 Milliarden Dollar gesteigert. Der Quartalsgewinn sei um 42 Prozent auf 786 Millionen Dollar hochgesprungen. Die Erwartungen der Analysten seien damit deutlich übertroffen worden.Die Rekordergebnisse des ersten Quartals seien laut CEO Lisa Su aber nur einer von vielen Schritten gewesen, die AMD zu einem Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte führen würden. Zwei weitere wichtige Schritte seien der Abschluss der Xilinx-Transaktion sowie die angekündigte Übernahme von Pensando gewesen."Die strategische Bedeutung der Xilinx-Übernahme für unsere langfristigen Ziele kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Als branchenweit führender Anbieter von FPGA-Lösungen erweitert Xilinx unser Technologie- und Produktportfolio erheblich", habe die AMD-Chefin im Rahmen des Earnings-Calls gesagt. "Xilinx fügt dabei einige margenstarke Umsatzquellen in Form von neuen Kunden und Märtken hinzu, die unser Geschäftsmodell stärken und diversifizieren." Microsoft und Oracle entwickelt worden sei. Zudem könne das Pensando-Team Erfolge beim Design sogenannter DPUs (Data Processing Unit) vorweisen, die in einem Netzwerk größere Datenpakete noch schneller verschicken und verarbeiten könnten.Mit Xilinx und Pensando stärke AMD seine wichtige Wachstumssparte "Enterprise, Embedded and Semi-Custom", die im vergangenen Quartal um 88 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar zugelegt habe.Sieben Quartale in Folge habe AMD seinen Umsatz um über 45 Prozent steigern können. Zehn Quartale in Folge seien die Nettogewinne um mehr als 60 Prozent gewachsen. Eine einwandfreie Erfolgsbilanz, die Unternehmenslenkerin Lisa Su auch im laufenden Geschäftsjahr fortführen wolle.Anleger legen sich nach den Zahlen auf die Lauer, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 04.05.2022)