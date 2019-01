Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

17,17 EUR -6,12% (10.01.2019, 13:50)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

17,29 EUR -1,09% (10.01.2019, 14:03)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

20,19 USD -2,70% (09.01.2019)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Das Unternehmen stelle auf der CES eine neue Grafikkarte vor, die das gleiche leisten solle wie der große Konkurrent NVIDIA. Investoren haue die Ankündigung aber nicht vom Hocker. Der Aktienkurs werde zudem durch Aussagen von AMD-CEO Lisa Su unter Druck gesetzt. Langfristig würden die Aussichten aber Top bleiben. Könne schon jetzt die Trendwende gelingen?Die Consumer Electronics Show sei für die Tech-Welt ein wichtiges Ereignis. Auch AMD nutze die Messe in Las Vegas zur Vorstellung neuer Produkte. Im Zentrum der Pressekonferenz habe die neue Radeon VII Grafikkarte gestanden. Sie solle ab dem 7. Februar für 700 Dollar bestellbar sein und eine 3D-Performance liefern, die mit der NVIDIA Geforce RTX 2080 mithalten könne.Die Ankündigung zeige: AMD könne weiter aufholen, aber noch nicht in der Spitzenklasse mit NVIDIA mithalten. Die NVIDIA RTX 2080 TI bleibe unangefochtener Performance-König. An den Machtverhältnissen im GPU-Markt dürften die neuen AMD-Karten daher kaum etwas ändern, denn mit 700 Dollar habe die Grafikkarte den gleichen Preis wie die günstigste OEM-Geforce RTX 2080.Beunruhigend für Investoren seien aber die Aussagen der AMD-Chefin zum wichtigen chinesischen Markt. "Hier sind schrumpfende Wachstumsraten zu beobachten, wie es auch bei anderen Firmen der Fall ist." Laut Su betrachte AMD den Markt mit einer Spanne von drei bis fünf Jahren und dort sehe man eine hohe Nachfrage für Halbleiter, sei es in Endgeräten oder im Data-Center.Mit diesen Aussagen dürften sich langfristig orientierte Anleger, die nach Ryzen und Epyc auf weitere innovative Entwicklungen von AMD bauen würden, bestätigt sehen. Doch mittelfristig würden Probleme wie die Absatzschwäche in China und im Low-End-GPU-Segment ungelöst bleiben und auf die Kurse drücken. Mit der Veröffentlichung der Radeon VII Grafikkarte dürfte AMD dem Marktführer NVIDIA zudem nicht gefährlich werden.Anleger scheinen noch Zeit zu haben, bis sich die Innovations-Wetten von AMD in der Bilanz manifestieren. Für einen Ausbruch aus dem aktuellen Abwärtstrend würden damit weiterhin die Impulse fehlen. Die Korrektur seit dem Septemberhoch scheine dagegen einen Boden gefunden zu haben.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" bleibt weiter an der Seitenlinie. (Analyse vom 10.01.2019)