NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

90,17 USD +0,37% (03.05.2022, 15:52)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AMD bringt heute Abend nach Handelsende die Zahlen zum 1. Quartal. Es werde ein Umsatz von knapp über 5 Mrd. USD erwartet, was einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von knapp über 50% entspreche. Zudem werde mit einem Ergebnisanstieg von 75% gerechnet. Der Aktienprofi halte die Prognosen des Unternehmens für etwas konservativ. AMD sei mit einem KGV um 22 auch vergleichsweise günstig bewertet. Die Wachstumsraten würden intakt erscheinen. Wichtig werde bei AMD vor allem, wie man die kommenden Monate sehe (Lieferkettenproblematik, steigende Rohstoffe usw.). Wenn alles funktioniert, könnte die AMD-Aktie über die Marke von 100 USD springen und das wäre eine relativ starke Unterstützung gewesen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:87,20 EUR +1,94% (03.05.2022, 16:06)