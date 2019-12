Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

33,895 EUR -3,00% (03.12.2019, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

34,29 EUR -2,00% (03.12.2019, 16:06)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

37,555 USD +0,55% (03.12.2019, 15:53)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Das Hoch von 2006 habe AMD nicht knacken können - und jetzt rutsche die Aktie auch noch in den Konsolidierungsmodus. Sei damit die Rally von AMD beendet?Rund 7,6 Prozent habe die Aktie seit dem Hoch am 19.November von 41,79 Dollar verloren. Die Kursverluste der letzten Wochen hätten dabei einen einfachen Grund: Bei der hohen Bewertung des Chip-Herstellers werde keine Schwäche geduldet - die Aktie sei "priced to perfection", wie es im Englischen zutreffend heiße.AMD sei mit einem 20er KGV von 35 bewertet. Die beiden großen Konkurrenten NVIDIA (20er KGV 29) und Intel (20er KGV 12) seien wesentlich günstiger. Dieser Aufpreis sei gerechtfertigt, da es AMD gelinge, seinen Wettbewerbern Marktanteile in allen relevanten Segmenten wegzuschnappen. Darüber hinaus werde von AMD erwartet, dass es gelinge, die Margen weiter zu verbessern.Jedoch habe es in den vergangenen Tagen einige Nachrichten gegeben, nach denen dem Chip-Hersteller auf seinem perfekten Pfad einige Steine in den Weg geworfen würden. Denn Medienberichten zufolge wolle auf dem aussichtsreichen Data-Center-Markt künftig ein weiterer Konkurrent mitmischen. Reuters habe berichtet, dass Amazon für seine Data-Center einen zweiten eigenen Chip entwickle. Das dürfte das Potenzial von AMDs Server-Chips auf dem schnell wachsenden und 29 Milliarden Dollar umfassenden Data-Center-Markt beschränken.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" bleibt zwar vom Langfrist-Potenzial des Chip-Konzerns überzeugt, empfiehlt Anlegern jedoch den Stopp auf 31,00 Euro nachzuziehen, um sich vor einer ausufernden Konsolidierung abzusichern. (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link