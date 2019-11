Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (28.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Verkehrte Welt: Trotz großer Nachfrage nach Computern, müsse der PC-Hersteller Dell seine Umsatzprognose nach unten schrauben. Grund hierfür seien Lieferprobleme beim Chiphersteller Intel. Großer Profiteur der Situation könnte nun AMD werden. "Der Aktionär" erkläre warum.Gleich mehrmals sei der Name Intel bei den Earnings Call des PC-Herstellers Dell gefallen. Die Umsatzprognose sei ebenfalls gekürzt worden. Nun werde der Umsatz für das laufende Geschäftsjahr (bis Anfang Februar 2020) zwischen 91,8 und 92,5 Milliarden Dollar erwartet. Im Sommer sei der Konzern noch von 93 bis 94,5 Milliarden Dollar (Non-Gaap) ausgegangen.Verantwortlich für das Schlamassel solle Intel sein, die selbst hätten einräumen müssen, die anhaltend hohe Nachfrage unterschätzt zu haben. "Das Herabsetzen der Prognose ist hauptsächlich auf die schwache Auslieferungen Intels zurückzuführen", so Dell-CFO Tom Sweet am Mittwoch. Die Dell-Aktie habe im späten Handel mehr als fünf Prozent abgeben müssen.Auch der PC-Hersteller HP gehe nun davon aus, dass Intels Situation einen Einfluss auf die Umsatzentwicklung haben könnte. "Intel ist immer noch ein großer Teil unseres Portfolios und daher müssen wir auf die Engpässe reagieren und versuchen uns da irgendwie durchzumanövrieren", so CEO Enriqu Lores in einem Conference Call am Dienstag.Größter Profiteur der Entwicklung könnte AMD werden. Diese würden dem Platzhirschen Intel mit ihrer dritten Generation der Ryzen-Prozessoren für Desktop-PCs sowieso schon im Nacken sitzen. Das Kursplus seit Jahresbeginn betrage mehr als 100 Prozent.Wer bei AMD dabei ist, sollte Gewinne weiter laufen lassen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link