Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

26,70 EUR -0,11% (20.09.2018, 15:42)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

31,45 USD +0,77% (20.09.2018, 15:44)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (20.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Joseph Moore von Morgan Stanley:Aktienanalyst Joseph Moore vom Investmenthaus Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Untergewichtung der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Störungen im Planungszyklus bei Intel Corp. würden Advanced Micro Devices Inc. gleich in mehrfacher Weise Türen öffnen. Die kurzfristige CPU-Gelegenheit sei größer als ursprünglich angenommen.Analyst Joseph Moore erhöht seine Prognosen für das Desktop- und Notebook-Segment, vor allem wegen der Probleme von Intel. Allerdings seien die Schätzungen für das Grafik-Geschäft nach unten korrigiert worden. Dieses Segment sei nach wie vor deutlich größer als die Prozessor-Sparte.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "underweight" ein, erhöhen aber das Kursziel von 11,00 auf 28,00 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:26,99 EUR +1,05% (20.09.2018, 15:31)