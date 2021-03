XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

64,97 EUR -0,23% (26.03.2021, 12:26)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

76,22 USD -0,34% (25.03.2021, 21:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (26.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Advanced Micro Devices könnte einer der Gewinner der Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC)-Ankündigungen sein. Der Aktienprofi habe verschiedene Berichte gelesen, um zu erschließen, wie man auf die Idee komme. Intel habe angekündigt, mehrere Milliarden Dollar in die eigene Produktion und die neuen Fertigungsanlagen im eigenen Land investieren zu wollen. Bislang nutze man u. a. Auftragsfertiger in Asien, wobei Taiwan Semiconductor (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) der größte Konzern sei, der sowohl für Intel als auch für AMD produziere. Da Intel mit seinen neuen Strategie in Konkurrenz mit Taiwan Semiconductor treten werde, sei die Überlegung, dass AMD in der Prioritätenliste der Asiaten höher rutschen könnte.Nach Ansicht des Börsenexperten sei es etwas um die Ecke gedacht. Nichtsdestotrotz sei es unbestritten, dass AMD ein klasse Unternehmen sei, das momentan tolle Chips im Umlauf habe. Die Bewertung ist nach den Kursverlusten der Vorwochen deutlich gesunken, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 26.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:64,80 EUR -0,31% (26.03.2021, 12:30)