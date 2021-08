Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

100,32 EUR +5,76% (04.08.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

100,12 EUR +7,17% (04.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

118,77 USD +5,52% (04.08.2021, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Robinhood ( ISIN US7707001027 WKN A3CVQC ), Nokia GameStop aber auch AMD seien nur einige der Aktien, die mittlerweile von Marktbeobachtern als sogenannte Meme-Stocks bezeichnet werden - also Titel, die insbesondere bei jüngeren Privatanlegern auf Social-Media-Plattformen diskutiert würden. Doch nicht nur dort hätten unerfahrene Investoren an Macht gewonnen. Eine Tatsache, die immer mehr Institutionellen Sorgen bereite.Laut den Experten der Citi seien diese jungen Privatanleger womöglich sogar der Auslöser einer kräftigen Korrektur am Markt von bis zu zehn Prozent. "Zu viele unerfahrene Investoren stürzen sich auf Tech-Aktien, die mit dem Zwanzigfachen des Umsatzes schlicht überbewertet sind, und beschweren sich, dass ältere Investoren es nicht verstehen, dass sich eine stattfindende Disruption nicht durch traditionelle Kennzahlen messen lässt", schreibe Citi-Analyst, Tobias Levkovich.Levkovich sehe sich aufgrund dieses Denkansatzes zurückversetzt in die Jahre 1999/2000. Diese Euphorie gegenüber einigen Technologie-Aktien sei es gewesen, die den Markt damals begleitet habe, bis erste Probleme aufgetaucht seien und die großen Indices zu Fall gebracht hätten.Insbesondere steigende Zinsen könnten nach Meinung des Citi-Analysten der Auslöser sein, der Wachstumsaktien in den kommenden Monaten den Hahn zudrehen und damit den Grund für die Korrektur liefern könnte. Darüber hinaus könnten höhere Steuern, höhere Rohstoffkosten und eine anhaltende Inflation den Markt belasten. S&P 500 zeige noch keine Kennzeichen einer Blasenbildung.Die Sorgen von Levkovich seien berechtigt. Doch weshalb Abstand nähmen von Aktien, die mehr Kursgewinne liefern würden als ein ETF auf den S&P 500 in einem Jahrzehnt? Eine gute spekulative Beimischung schade keinem Depot eines jungen, wenn auch noch unerfahrenen Investors, der einen Anlagehorizont von 30+ Jahren habe. Und auch in den 2000ern seien es Analysten gewesen, die vor Aktien wie Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ), Google und Co. gewarnt hätten. Die Chance auf den großen Gewinner mag zwar gering sein, doch liegt man hier richtig, war es das eingegangene Risiko stets wert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link