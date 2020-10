Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der Chipkonzern blase laut Insidern mit einem möglichen Kauf von Xilinx zum Angriff auf den großen Rivalen Intel. Ein Deal, der Xilinx mit rund 30 Mrd USD bewerten würde, könnte bereits in der kommenden Woche angekündigt werden, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.Zuvor habe das "Wall Street Journal" über Gespräche zwischen den beiden Unternehmen berichtet. Die Übernahme würde AMD v.a. dem Geschäft mit Chips für Rechenzentren einen Schub verleihen - einem Bereich, in dem v.a. Intel traditionell stark aufgestellt sei.Ein Deal mit Xilinx würde AMD auf eine Wettbewerbsbasis mit Intel bringen. Zudem würde AMD über eine stärkere Position in den wachsenden Telekommunikations- und Verteidigungsmärkten verfügen. Anleger sollten bei AMD investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:70,28 EUR -4,46% (09.10.2020, 22:26)