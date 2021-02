Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

78,03 EUR +0,83% (15.02.2021, 18:16)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

77,95 EUR +0,68% (15.02.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

93,77 USD +1,20% (12.02.2021, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (15.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Aktie des Halbleiterproduzenten AMD zeige sich wieder von ihrer starken Seite. Bis vor zwei Wochen habe der Wert nach der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen gehabt. Inzwischen habe sich das Chartbild aber wieder deutlich aufgehellt und locke mit neuen Kaufsignalen.Obwohl die Q4-Zahlen am 26. Januar hervorragend ausgefallen seien, habe die AMD-Aktie massiv zurückgesetzt. Wie vom "Aktionär" vermutet, habe der Kursverfall aber Ende Januar an der 100-Tage-Linie bei 85,93 Dollar gestoppt und es sei zu einem kräftigen Rebound gekommen.Von dort aus sei der Titel wieder nach oben geklettert und habe dabei die Widerstandszone durchbrochen, die zwischen 89,03 und 89,43 Dollar verlaufe, und die 50-Tage-Linie bei 92 Dollar. Am Donnerstag habe der Wert sogar die obere Begrenzungslinie des Abwärtstrendkanals bei 92,60 Dollar überschritten. Ein erneuter Test am Freitag habe dabei den Ausbruch bestätigt. Eine dynamische Aufwärtsbewegung bis zur Widerstandzone, die von den Hochs bei 97,93 und 99,23 Dollar ausgehe, sei nun recht wahrscheinlich.Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: