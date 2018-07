XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

14,10 EUR +0,64% (24.07.2018, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

14,12 EUR -0,77% (24.07.2018, 16:24)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

16,52 USD -0,87% (24.07.2018, 16:35)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (24.07.2018/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Gus Richard von Northland Capital Markets:Aktienanalyst Gus Richard vom Investmenthaus Northland Capital Markets rechnet in Bezug auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse nach wie vor mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Northland Capital Markets gehen davon aus, dass Advanced Micro Devices Inc. einen soliden Quartalsbericht vorlegen wird. Ein vorteilhafter Produktmix mit einem höheren Anteil profitabler Produkte könnte gegenüber den Konsensprognosen etwas Aufwärtspotenzial bestehen.Seit dem letzten Quartalsbericht sei der Aktienkurs stark gestiegen. Analyst Gus Richard glaubt nicht, dass die anstehenden Quartalszahlen einen weiteren starken Kursanstieg auslösen dürften.Nichtsdestotrotz seien längerfristig eine stärkere Wettbewerbsposition, Zugang zu den TSMC-Fabriken und eine vorteilhafte Verschiebung im Produktmix Faktoren die es zu honorieren gelte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: