Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

69,41 EUR +0,22% (29.04.2021, 16:54)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

69,05 EUR -1,26% (29.04.2021, 16:37)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

83,69 USD -0,39% (29.04.2021, 16:39)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstagabend habe der Chiphersteller AMD seine Q1-Zahlen veröffentlicht und dabei mit den Ergebnissen in jedem Geschäftsbereich überzeugen können. Dennoch habe die Aktie daraufhin eine wilde Achterbahnfahrt hingelegt. Aus charttechnischer Sicht sehe die Lage aber noch immer sehr vielversprechend aus.Wie in der letzten Trading-Chance berichte, habe die AMD-Aktie zu Wochenbeginn am Scheideweg gestanden. Am Montag habe der Wert direkt an der oberen Begrenzung einer Dreiecksformation notiert, die er seit Mitte Januar ausgebildet habe. Diese Marke bei rund 83 Dollar sei dabei vom horizontalen Widerstand bei 83,40 Dollar und der 200-Tage-Linie bei 82,81 Dollar verstärkt worden.In den darauffolgenden Tagen habe der Titel die eben genannten Widerstände geknackt und am gestrigen Mittwoch sogar das erste Etappenziel am GD100 bei 86,70 Dollar erreichen können. Im weiteren Tagesverlauf sei die Aktie gestern aber unter Druck geraten und setze bis knapp über die Widerstandszone zurück.AMD habe enorm gute Ergebnisse geliefert. Auch wenn die Aktie kurzfristig Dampf abgelassen habe, bleibe das Kaufsignal intakt. Ohnehin ist die Advanced Micro Devices-Aktie eine Dauerempfehlung des AKTIONÄR, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: