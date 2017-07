Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

12,03 EUR -0,76% (11.07.2017, 15:03)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

13,70 USD -0,80% (11.07.2017, 15:03, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(11.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA bekräftigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Analysten von Mizuhi Securities gehen davon aus, dass die Umsatzentwicklung von Advanced Micro Devices Inc. im zweiten Halbjahr 2017 besser sein wird als bislang angenommen.Die PC-Nachfrage sei stärker. Hinzu komme das saisonal bedingt stärkere Umfeld für Spielekonsolen und der Hochlauf von Ryzen/Vega. Abgesehen davon sei auch eine Bitcoin-bezogene GPU-Knappheit zu beobachten.Analyst Vijay Rakesh setzt das Kursziel für die AMD-Aktie von 14,00 auf 15,00 USD herauf.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:12,10 EUR +1,77% (11.07.1017, 14:49)