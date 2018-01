Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.01.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die gestern veröffentlichten Zahlen von AMD seien gar nicht so schlecht ausgefallen und hätten trotzdem zeitweise die Aktie stark belastet. Der US-Titel habe zeitweise rund 7% an Wert eingebüßt. Die nach der Veröffentlichung der Zahlen stattfindende Pressekonferenz des US-Chipherstellers habe dann aber der AMD-Aktie zu einer dynamischen Gegenbewegung verholfen. Heute könnte es vielleicht zum Test des Ausbruchs über die 200-Tage-Linie kommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:10,55 EUR +0,38% (31.01.2018, 09:21)