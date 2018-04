Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15 Buy BofA Merrill Lynch Research Vivek Arya 20.04.2018 9 Underweight Barclays Blayne Curtis 20.04.2018 13,50 Neutral MKM Partners Ruben Roy 19.04.2018 18 Outperform Wells Fargo Advisors David Wong 13.04.2018 12 Market perform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 10.04.2018 13 Buy Stifel Nicolaus Kevin Cassidy 05.04.2018 7,50 Negative Susquehanna Financial Christopher Rolland 26.03.2018 20 Outperform Robert W. Baird Tristan Gerra 09.03.2018 27 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 27.02.2018 18 Buy Argus Research Jim Kelleher 02.02.2018 7 Sell Citigroup Christopher Danely 31.01.2018 8 Underweight Morgan Stanley Joseph Moore 31.01.2018

8,21 EUR +0,61% (23.04.2018)



8,23 EUR (23.04.2018)



USD 10,04 +0,50% (23.04.2018)



US0079031078



863186



AMD



AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (24.04.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,00 oder 7,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 25.04.2018 die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Device-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Rosenblatt Securities, Hans Mosesmann, in einer Aktienanalyse vom 27.02.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum für die AMD-Aktie mit einem Kursziel von 27,00 USD bestätigt. Er weise darauf hin, dass Advanced Micro Devices Inc. insgesamt Marktanteile gewinne (x86 Desktop, Notebook and Server). Der Beginn eines nachhaltigen x86-Zyklus sollte AMD auf Jahre hinaus Unterstützung liefern. Möglicherweise werde der Zyklus der Jahre 2003 bis 2006 noch übertroffen, so Mosesmann.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Citigroup und liegt bei 7,00 USD. Christopher Danely, Aktienanalyst der Citigroup, hat in einer Aktienanalyse vom 31.01.2018 sein "sell"-Votum bestätigt, das Kursziel aber von 5,00 auf 7,00 USD erhöht. Das Unternehmen habe solide Quartalsergebnisse ausgewiesen. Ein starker Absatz der neuen Produkte habe eine über den Erwartungen liegende Guidance für das erste Quartal ermöglicht. Citigroup kritisiere aber die fehlende Beständigkeit von AMD und das Bewertungsniveau. Der Titel notiere oberhalb des historischen Durchschnitts, obwohl der Fokus des Unternehmens auf Produkten mit niedrigen Margen liege, so Danely.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: