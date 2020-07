Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 70,00 Outperform Deutsche Bank Matthew Ramsay 27.07.2020 75,00 Outperform Wedbusch Securities Matt Bryson 27.07.2020 65,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 14.07.2020 60,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 15.06.2020 64,00 Buy Instinet David Wong 15.06.2020 67,50 Outperform Northland Capital Market Gus Richard 01.06.2020 60,00 Buy Loop Capital Cody Acree 30.04.2020 55,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 29.04.2020 45,00 Neutral Robert W. Baird Tristan Gerra 29.04.2020 59,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 29.04.2020 52,00 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 29.04.2020 64,00 Buy Instinet David Wong 29.04.2020

57,86 EUR -1,62% (27.07.2020, 17:35)



58,53 EUR -1,65% (27.07.2020, 18:10)



68,25 USD -1,66% (27.07.2020, 17:56)



US0079031078



863186



AMD



AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.07.2020/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 75,00 oder 45,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 28.07.2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Wedbush Securities, Matt Bryson, in einer Analyse vom 27.07.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet und das Kursziel von 60,00 auf 75,00 USD erhöht. Der Analyst bleibe mit seinen Schätzungen und Aussichten für das dritte Quartal und 2020 zufrieden. Angesichts der Stolpersteine von Intel mit 7 nm habe sein Vertrauen in die Fähigkeit von AMD, über einen längeren Zeitraum hinweg weiterhin Anteile zu übernehmen, nur zugenommen.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Robert W. Baird und liegt bei 45,00 USD. Analyst Tristan Gerra, hat in einer Analyse vom 29.04.2020 den Titel mit dem Votum "neutral" bewertet. Der Analyst habe seine Wachstumsaussichten für AMD reduziert, habe jedoch festgestellt, dass die Prognose für die Bruttomarge aufgrund eines Rückgangs im zweiten Quartal unverändert bleibe. Die Fundamentaldaten würden unverändert bleiben, da Gerra erwarte, dass das Unternehmen seinen 7-nm / 5-nm-Vorteil weiterhin nutzen und bis mindestens 2022 Anteil am Rechenzentrum gewinnen werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: