Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 34,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 24.04.2019 26,00 Neutral Susquehanna Financial Christopher Rolland 17.04.2019 33,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 11.04.2019 35,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Vivek Arya 10.04.2019 33,00 Buy Instinet David Wong 03.04.2019 34,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 03.04.2019 - Perform Oppenheimer Rick Schafer 20.03.2019 42,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 20.03.2019

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

25,235 EUR +0,96% (29.04.2019, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

24,86 EUR +0,34% (26.04.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

27,88 USD +0,80% (26.04.2019)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.04.2019/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 42,00 oder 26,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 30.04.2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Rosenblatt Securities, Hans Mosesmann, in einer Aktienanalyse vom 20.03.2019 das "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 42,00 USD belassen. Der Umstand, dass Advanced Micro Devices Inc. im Hinblick auf sein GPU-Geschäft von Google's neuer Stadia-Plattform profitieren werde, dürfte am Markt schon im Vorfeld der Ankündigung bekannt gewesen sein, so der Analyst. Google und andere Hypersclae-Player würden die 7nm GPU's von AMD aufgrund der großen Wettbewerbsfähigkeit auswählen.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Susquehanna Financial und liegt bei 26,00 USD. Christopher Rolland, Aktienanalyst von Susquehanna Financial, hat in einer Analyse vom 17.04.2019 den Titel unverändert mit "neutral" bewertet und das Kursziel von 22,00 auf 26,00 USD angehoben. Der Analyst glaube, dass das laufende Quartal für Advanced Micro Devices Inc. herausfordernd verlaufen könnte. Die CPU-Trends seien aber sehr konstruktiv gewesen. Knappheiten bei Intel könnten wahrscheinlich Verschiebungen zur Folge haben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: