Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 23.08.2018 25,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 21.08.2018 21,00 Neutral Goldman Sachs Toshiya Hari 10.08.2018 25,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Vivek Arya 07.08.2018 26,00 Outperform Northland Capital Markets Gus Richard 31.07.2018 23,00 Buy Argus Research Jim Kelleher 30.07.2018 15,50 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 27.07.2018 - Buy Stifel Nicolaus - 26.07.2018

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

20,99 EUR +1,89% (27.08.2018, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

20,36 EUR +8,70% (24.08.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

USD 23,98 +7,58% (24.08.2018)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.08.2018/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 15,50 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 25.07.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. Im zweiten Quartal berichtete AMD einen Gewinn je Aktie von 0,14 USD. Die Umsätze legten 53% auf 1,76 Mrd. USD zu. Während im zweiten Quartal eine Bruttomarge von 37% erzielt wurde, lieferten die neuen Produkte eine Marge von 50%. AMD erwartet im dritten Quartal eine Marge von 38%.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Device-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Rosenblatt Securities, Hans Mosesmann, in einer Aktienanalyse vom 23.08.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er setzt das Kursziel für die AMD-Aktie von 27,00 auf 30,00 USD herauf und bekräftigt das "buy"-Rating. Nach einem Treffen mit Institutionellen Investoren spreche der Analyst von einem zunehmenden Vertrauen in die Aussichten von Advanced Micro Devices Inc. Auf Sicht mehrerer Jahre dürfte das Unternehmen ein prozentual zweistelliges Wachstum erzielen können. Mosesmann zeige sich alleine auch von dem Umstand beeindruckt, dass AMD nach Jahren der Nichtbeachtung bei vielen Analysten wieder im Fokus stehe.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von J.P. Morgan Securities und liegt bei 15,50 USD. Harlan Sur, Aktienanalyst vom J.P. Morgan Securities, stuft den Titel unverändert mit "neutral" ein. Das Kursziel wurde von 13,00 auf 15,50 USD erhöht. Advanced Micro Devices Inc. habe einen soliden Quartalsbericht vorgelegt. Der Mittelpunkt der Umsatz-Guidance für Q3 liege infolge der anhaltenden GPU-Absatzschwäche bezüglich des Schürfens von Kryptowährungen unterhalb der Konsensprognose. Nichtsdestotrotz erziele AMD im Vergleich zum Vorjahr wegen des stärkeren PC CPU-Portfolios und des Hochlaufs von Server CPU-Produkten weiterhin Wachstum, so Sur.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: