Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (13.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Adobe Systems sei durch Programme wie dem Acrobat-PDF-Reader weltbekannt geworden. Auf nahezu jedem Computer der Welt sei mindestens ein Programm von Adobe installiert. Die Erfolgsstory spiegele sich entsprechend im langfristigen Aktienkurs wider, der nur eine Richtung kenne: nach oben. Seit Herbst 2020 pendle der Kurs allerdings seitwärts. Doch jetzt werde es wieder spannend.Adobe sei ein führender Software-Anbieter und biete mit Programmen wie Photoshop, InDesgin und Illustrator einen einzigartigen digitalen Werkzeugkoffer. Das Rundum-Sorglos-Paket in der Creative Cloud fungiere als ausgeprägter Burggraben, da Unternehmen nur ungern wechseln, sobald sie sich einmal für das Paket entschieden hätten.Die Adobe Systems-Aktie befinde sich seit September 2020 in einer lang ausgedehnten Seitwärtsphase. Das Papier pendle zwischen dem Allzeithoch bei 536,31 Dollar und dem neuen Mehrmonatstief aus März 2021 bei 420,78 Dollar. Ende März habe das Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 frische Impulse gebracht und die Aktie beflügelt.Adobe habe mit seiner Creative Cloud eine Schatzkiste für Digitalschaffende mit einem starken Burggraben geschaffen. Das positive Marktumfeld, die übertroffenen Erwartungen sowie die angehobene Jahresprognose würden die Aktie seit einigen Wochen beflügeln. Die Wahrscheinlichkeit spreche für einen zeitnahen Ausbruch in Richtung Allzeithoch.Engagierte Anleger lassen die Gewinne bei der Adobe Systems-Aktie laufen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 460 Euro. Der Stopp werde auf 345 Euro nachgezogen. (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link