Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

3,37 EUR -0,59% (08.11.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

3,47 EUR +2,06% (08.11.2018, 15:15)



ISIN Adler Modemärkte-Aktie:

DE000A1H8MU2



WKN Adler Modemärkte-Aktie:

A1H8MU



Ticker-Symbol Adler Modemärkte-Aktie:

ADD



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2017 nach vorläufigen Zahlen EUR 525,8 Mio. um und erzielte ein EBITDA von rund EUR 31 (bereinigt: rund 25) Mio. ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2017 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 182 Modemärkte, davon 155 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 qm Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner fast 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com. (08.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) ein.Adler Modemärkte habe heute Zahlen für Q3/2018 veröffentlicht, die weitestgehend im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG ausgefallen seien. Wie der Gesamtmarkt habe auch Adler im dritten Quartal aufgrund des langen und heißen Sommers Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Als Folge dessen und aufgrund der eingetrübten Branchenerwartungen für das Weihnachtsgeschäft habe das Unternehmen zudem seine Gesamtjahresziele reduziert.Der Umsatz des dritten Quartals habe mit 117,3 Mio. Euro um 2,4% unter dem Vorjahresniveau gelegen, auf vergleichbarer Fläche habe Adler einen etwas geringeren Erlösrückgang (-1,3%) verzeichnet. Aufgrund einer weiteren Reduzierung des Materialaufwands habe die Rohertragsmarge in Höhe von 50,3% stabil gehalten werden können, der Personalaufwand sei hingegen insbesondere durch Tariferhöhung und Urlaubsgeldzahlungen überproportional um 4,8% gestiegen. Weitere Erfolge habe das Unternehmen bei der Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen verzeichnet, die um 9,0% auf 38,4 Mio. Euro gesunken seien.Trotz der niedrigeren Erlöse hätten sowohl das bereinigte EBITDA mit -1,6 Mio. Euro als auch das Nettoergebnis mit -5,8 Mio. Euro als Folge der erfolgreichen Restrukturierungsmaßnahmen über den Werten des Vorjahres gelegen.Mit dem heutigen Tag wird die Coverage der Adler Modemärkte AG eingestellt, so Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 08.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link