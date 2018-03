Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Adler beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und betreibt derzeit über 180 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD).Adler Modemärkte habe heute seinen Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht, mit dem die Ende Januar berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt worden seien. Zudem habe das Unternehmen die Ziele für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben und seine Mittelfristguidance im Rahmen der Strategie 2020 spezifiziert.Der Umsatz habe vor dem Hintergrund der schwierigen Marktbedingungen für stationäre Fashion-Retailer mit 525,8 Mio. Euro um 3,5% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Für Q4 impliziere dies einen Umsatzrückgang von fast 11%. Das berichtete EBITDA habe sich auf 32,0 Mio. Euro belaufen, sei jedoch durch Einmaleffekte in Höhe von in Summe +6,6 Mio. Euro aus Immobilienverkäufen positiv und durch Restrukturierungsaufwendungen negativ beeinflusst worden. Das bereinigte EBITDA habe mit 25,4 Mio. Euro um 9,0% über Vorjahr gelegen. Während das Vorsteuerergebnis in Höhe von 10,7 Mio. Euro die Analysten-Erwartung (9,0 Mio. Euro) übertroffen habe, habe der Jahresüberschuss mit 3,9 Mio. Euro aufgrund einer außergewöhnlich hohen Steuerquote (63,9%) unter der Analysten-Schätzung (MONe: 6,3 Mio. Euro) gelegen.Der Free Cashflow (Unternehmensberechnung) sei aufgrund der Erlöse aus dem Immobilienverkauf deutlich um 11,3 Mio. Euro auf 35,9 Mio. Euro angestiegen. Auch ohne diesen Effekt hätte sich eine deutliche Verbesserung auf 15,0 Mio. Euro (Montega-Berechnung) von 0 Mio. Euro im GJ 2016 ergeben. Als Folge des hohen Cash-Zuflusses hätten sich die Liquiden Mittel auf über 63 Mio. Euro verdreifacht.Während die bereits vorläufig berichteten Kennzahlen keine Überraschungen geliefert hätten, habe der Jahresüberschuss aufgrund der hohen Steuerlast enttäuscht. Die EBITDA-Guidance für 2018 und 2020 decke sich zudem mit den Markterwartungen.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, sieht deswegen derzeit kaum Impulse für den Aktienkurs und bestätigt seine" halten"-Empfehlung für die Adler Modemärkte-Aktie. Das Kursziel sei von 5,75 auf 6,30 Euro erhöht worden. (Analyse vom 15.03.2018)