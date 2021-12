Börsenplätze Adler Group-Aktie:



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (13.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Die Adler Group komme nicht aus den Schlagzeilen. Am Wochenende habe das Handelsblatt über die Rückabwicklung eines 670-Millionen-Euro-Deals berichtet. Am Montag melde Bloomberg, dass ein Hedgefonds dem Immobilienunternehmen Marktmanipulation vorwerfe. Das komme an der Börse nicht gut an.Die Vorwürfe würden den Deal mit LEG Immobilien über den Verkauf von rund 15.400 Wohnungen und knapp 200 Gewerbeeinheiten betreffen. Die Londoner Argonaut Capital Partners habe laut Bloomberg die BaFin in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass Adlers Management in einer Telefonkonferenz mit Analysten einen Preis genannt habe, der 130 Millionen Euro über dem von LEG angegebenen gelegen habe.Adlers Co-Chef Thierry Beaudemoulin habe einen Verkaufspreis von 1,42 Milliarden Euro genannt, LEG stattdessen gemeldet habe, dass man einem Kaufpreis von 1,29 Milliarden Euro für das Portfolio zugestimmt habe. Beaudemoulin habe gesagt, der Preis sei zwar niedriger als von Adler ursprünglich mitgeteilt, aber höher als der von LEG genannte. Eine Erklärung für den Unterschied zu dem von LEG genannten Preis habe er nicht gegeben.Adler habe "einen ernsten Fall von Marktmanipulation" begangen, schreibe Argonaut-Chef Barry Norris an die Bafin. Überdies stelle Argonaut Transaktionskosten in Höhe von 100 Millionen Euro infrage. Bloomberg habe das Schreiben von Argonaut einsehen können.Unter diesen Voraussetzungen bleiben Anleger am besten an der Seitenlinie, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link