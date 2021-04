Mögliche Interessenkonflikte bei der "Adler Group S.A.": Keine vorhanden.



Börsenplätze Adler Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

23,38 EUR -0,76% (19.04.2021, 14:13)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

23,38 EUR -0,43% (19.04.2021, 15:02)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (19.04.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF).Geschäftsjahr 2020: Im Mittelpunkt des Jahres 2020 habe die erfolgreiche Konsolidierung von Adler Real Estate und Consus Real Estate gestanden. Im Vergleich zur Prognose von 78 bis 92 Mio. Euro habe Adler Group 2020 sogar höhere Gesamtsynergien in Höhe von 112,8 Mio. Euro erreichen können. Das Ergebnis aus Vermietung sei auf 293,4 Mio. Euro gestiegen (FMRe: 293,3 Mio. Euro), das EBIT habe bei 544,3 Mio. Euro gelegen (FMRe: 402,2 Mio. Euro) und der Jahresüberschuss habe 229,5 Mio. Euro betragen (FMRe: 102,6 Mio. Euro). Zudem habe die Gruppe ihr Portfolio erweitert, das nun 69.722 Wohneinheiten und weitere 10.000 Einheiten in der Entwicklungspipeline umfasse. Das EBITDA aus der Vermietungstätigkeit habe 2020 bei 187,0 Mio. Euro gelegen und damit steige auch der FFO I auf 107,1 Mio. Euro, was einem Wert von 1,34 Euro je Aktie entspreche (FMRe: 1,09 Euro je Aktie). Die Adler Group beabsichtige eine Dividende von 50% des FFO I auf der Hauptversammlung vorzuschlagen, was 0,46 Euro je Aktie entspreche.Adler Group habe ihre Guidance für 2021 veröffentlicht und erwarte Netto-Mieterträge im Bereich von 325 bis 339 Mio. Euro (FMRe: 334,6 Mio. Euro) und einen FFO I im Bereich von 127 bis 133 Mio. Euro (FMRe: 134,0 Mio. Euro). Die Dividende für 2021 werde voraussichtlich 50% des FFO I betragen.Lazarova habe ihre Schätzungen entsprechend angepasst und ihre Modelle aktualisiert. Ihr FFO I-Modell zeige einen fairen Wert von 27,85 Euro je Aktie und das EPRA NAV-Modell 28,45 Euro je Aktie. Da Lazarova die Modelle gleich gewichte, komme sie auf ein Kursziel von 28,15 Euro.Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, bestätigt daher ihre "kaufen"-Empfehlung und setzt ihr Kursziel auf 28,00 Euro (Upside: +19%) (zuvor: 31,00 Euro). (Analyse vom 19.04.2021)Disclosuresa) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.