Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

40,14 EUR +0,68% (27.12.2018, 17:10)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

45,85 USD -1,23% (27.12.2018, 16:56)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard:



Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (27.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) zu kaufen.An der Börse gehe es in den letzten Wochen rapide bergab. An der Qualität der Unternehmen hinter den roten Kursen ändere es aber nichts. Activision Blizzard, Alphabet und Amazon z.B. würden trotz saftiger Verluste Top-Empfehlungen bleiben und könnten im Falle einer Gegenbewegung zu den großen Gewinnern gehören.Das Diablo-Debakel habe den Fokus der Anleger verschoben. Es stünden nicht mehr die starken Marken von Activision Blizzard im Vordergrund, sondern vielmehr grassiere die Angst, dass Diablo, Call of Duty oder World of Warcraft ihren Niedergang finden würden. Tatsächlich habe der Spieleentwickler mit Overwatch 2016 ein unglaublich beliebtes neues Franchise geschaffen. Ferner würden die Chancen der Mobile-Ableger von Diablo und Co von den Anlegern verkannt. Activision Blizzard werde hier in einem Gesamtmarkt tätig, der rasant wachse und insbesondere in Asien zusätzliche Umsätze und Gewinne verspreche.Activision Blizzard, Alphabet und Amazon seien von hoher Qualität und die positive Geschäftsentwicklung sollte aufgrund langfristiger Trends auch in Zukunft weitergehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: