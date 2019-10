Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

47,335 EUR -2,28% (02.10.2019, 12:29)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

52,90 USD (01.10.2019)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (02.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Am Dienstag sei es soweit gewesen: Das Mobile-Game von Call of Duty sei erschienen. Mit dem Spiel habe Activision Blizzard erneut die Chance zu beweisen, dass auch Kernfranchises zu Mobile-Erfolgen werden könnten.Der Mobile-Shooter sei für iOS und Android erschienen und sei kostenlos herunterzuladen. Verdienen wolle Activision durch In-App-Käufe, die zwischen 1,99 und 109,99 Euro kosten würden. Das Spiel sei eine Kooperation mit dem Mobile-Giganten Tencent. Mit den Chinesen an der Seite werde es auch spannend, ob es gelinge, das Spiel erfolgreich auf dem größten Mobile-Markt der Welt zu platzieren.Nach einen erfolgreichen Softlaunch in Kanada sei das Spiel seit gestern weltweit verfügbar. Laut Management habe der Softlaunch bereits vielversprechende Daten gezeigt. Dennoch habe die Geschäftsführung den finanziellen Erfolg des Mobile-Titels laut eigenen Angaben konservativ in die Finanzprognose einbezogen.Call of Duty, dann Diablo und womöglich auch WoW für Smartphones. Es würden die hohen Margen im Mobile-Geschäft und die Tatsache locken, dass aggressive In-Game-Käufe Mobile noch eher akzeptiert würden als auf PC oder Konsole. Activision Blizzard beweise mit King Digital bereits die Margen- und Umsatzstärke des Mobile-Geschäfts.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Activision Blizzard-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link