Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

52,64 EUR +2,85% (30.03.2020, 19:30)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

57,89 USD +1,63% (30.03.2020, 19:33)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (30.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Die Leute würden sich online tummeln, wenn sie nicht rausgehen dürften und dieser Umstand komme den langlebigen Online-Rollenspielen (wie "World of Warcraft") oder Multiplayer-Games (wie "Call of Duty: Modern Warfare") zugute. Auf diese starken Marken hätten Anleger auch zur Finanzkrise 2008 vertrauen können.Zur Finanzkrise habe der Kurs von Activision Blizzard im März 2009 elf Prozent eingebüßt (der S&P sei ganze 51 Prozent abgesackt). Nun zur Corona-Krise habe das Papier von Ende Januar bis Ende März zehn Prozent an Wert verloren (hier habe sich der S&P bei 26 Prozent Verlust gehalten). In den ersten zwei Monaten des Jahres vor der COVID-19-Pandemie habe der Anteilschein noch 25 Prozent zugelegt.Nach der Finanzkrise sei der Kurs des US-Videospielriesen von März 2009 bis Januar 2010 14 Prozent gestiegen. Die Berenberg-Experten würden nun mit einem implizierten Kurspotenzial von 21 Prozent von einer ähnlichen Stärke nach der Corona-Krise ausgehen.Anleger an der Seitenlinie können eine erste Position in die laufende Empfehlung des "Aktionär" wagen, investierte Anleger bleiben an Bord, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" zur Activision Blizzard-Aktie. Der Stopp könne bei 44 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: