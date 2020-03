Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

49,50 EUR +2,78% (13.03.2020, 10:34)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

54,56 USD -8,01% (12.03.2020)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (13.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Mitten in der aktuellen Corona- und Börsenkrise habe Activision Blizzard die kostenlose Online-Erweiterung Call of Duty: Modern Warfare - Warzone veröffentlicht. Nun habe das Unternehmen via Twitter vermeldet, dass an einem Tag mehr als sechs Millionen Spieler aktiv gewesen seien. Trotzdem habe die Aktie am schwarzen Donnerstag zu Börsenschluss rund acht Prozent verloren.Das Game sei zur richtigen Zeit gekommen: Durch die globale COVID-19-Pandemie würden sich immer mehr Menschen dem Home-Entertainment zuwenden. Der am 10. März kostenlos veröffentlichte neue Mehrspielermodus für Call of Duty: Modern Warfare lasse 150 Leute online in einem Battle Royal-Modus gegeneinander antreten.Monetisiert werde dieses Spielerlebnis durch einen Battle-Pass, der Zugriff auf kosmetische Zusätze und Zugang zu freispielbaren Inhalten gewähre. Die Mit der Bezahlung für ein auf Spielfortschritt basierendes Belohnungssystem erwarte Activision Blizzard, dass die Spielerschaft langfristig am Ball bleibe und zukünftig wachse. Attraktiv sei auch die Möglichkeit, dass durch Cross-Platforming sowohl PC- als auch Konsolenspieler zusammenspielen könnten.Während des gestrigen "schwarzen Donnerstages" (12. März) habe die Aktie des Softwareriesen trotz des starken Releases in der Spitze gut zwölf Prozent eingebüßt. Damit sei der Kurs unter die wichtige Unterstützung bei 52 Euro gerutscht und habe erst kurz vor der GD200 Halt gemacht.Activision sei der umsatz- und gewinnstärkste Spieleentwickler in den USA. Im Vergleich zu den US-Peers Take-Two und Electronic Arts liege die Activision Blizzard-Aktie bewertungstechnisch im Mittelfeld.Trotz niedriger Kurse sollten Anleger die aktuelle Crash-Phase nicht für einen ersten Einstieg in die laufende Empfehlung des "Aktionär" nutzen. Wer jedoch dabei ist, beißt die Zähne zusammen und hofft auf einen schnellen Rebound, so Thobias Quaß. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link