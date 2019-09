NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

53,975 USD +0,03% (25.09.2019, 17:46)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (25.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Was sei im letzten Jahr auf die Activision Blizzard-Aktie eingeprügelt worden. Nach dem Kurssturz sehe es aber jetzt wieder deutlich freundlicher aus. Der Titel habe sich von seinem Tief rund 30% erholt - v.a. der Release des neuen "World of Warcraft: Classic" dürfte dazu beigetragen haben. Bereits am Eröffnungstag seien rund 6 Mio. Zuschauer auf die Videospiel-Streaming-Plattform Twitch geströmt. Zudem werde am 25. Oktober "Call of Duty: Modern Warfare 4" veröffentlicht. Das lang erwartete Spiel dürfte das Weihnachtsgeschäft von Activision Blizzard kräftig ankurbeln und für sprudelnde Einnahmen sorgen.Activision Blizzard habe bewiesen, dass es immer noch über ein starkes Franchise verfüge. Das Chartbild habe sich wieder deutlich gebessert. Mit dem Ausbruch über die 50-USD-Marke Ende August habe die Aktie die lange Seitwärtskonsolidierung verlassen und auch das Sentiment unter den Analysten sei wieder freundlicher. Charttechnisch sei der Weg nun frei bis in den Bereich von 65 USD. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:49,25 EUR +0,50% (25.09.2019, 17:52)