Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (30.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Alljährlich würden Activision Blizzard und Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) mit neuen Ablegern ihrer Shooter-Serien "Call of Duty" und "Battlefield" um die Gunst der Spieler buhlen. Dabei könnten Probleme zum Release wie Bugs sowie andere technische Schwierigkeiten das Gameplay massiv beeinträchtigen und sich schnell negativ auf die Verkaufszahlen auswirken. DER AKTIONÄR zeige, welcher Shooter 2021 bei Gamern hoch im Kurs stehe.Wie das Branchenportal "giga.de" unter Berufung auf Daten der NPD Group berichte, liege "Call of Duty" in den USA im laufenden Jahr gemessen an den Verkaufszahlen klar vor "Battlefield". Demnach komme der neue Call-of-Duty-Ableger "Vanguard" bereits Ende November auf Rang 2 der meistverkauften Spiele im US-Markt. "Battlefield 2042" liege, obwohl der Titel im November veröffentlicht worden sei, abgeschlagen auf dem 6. Platz. Top-Seller sei der bereits 2020 erschienene Call-of-Duty-Teil "Black Ops Cold War".Mit "Call of Duty: Vanguard" dürfte Activision Blizzard weitere Verkaufsrekorde erzielen. Auch die Aktie habe sich von ihrem Tief deutlich erholt und dabei jüngst die 50-Tage-Linie bei 66,39 Dollar überschritten. Trotzdem habe der Konzern weiter mit internen Problemen zu kämpfen. Langfristig bleibe der Spiele-Publisher wie auch der Rivale Electronic Arts jedoch aussichtsreich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: