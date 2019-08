Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

45,90 EUR -0,34% (28.08.2019, 09:00)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

51,09 USD +4,93% (27.08.2019)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (28.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Montagnacht sei die ursprüngliche Version des erfolgreichen Online-Rollenspiels "World of Warcraft" veröffentlicht worden. Die Spieler seien begeistert - der Ansturm sei gewaltig. Auch die Anleger würden entzückt reagieren. Die Aktie von Activision Blizzard durchbreche den Seitwärtstrend.Anleger hätten sich in der Vergangenheit enttäuscht gezeigt, dass Activision Blizzard kein erfolgreiches neues Franchise habe entwickeln können. Zur Erinnerung: "Destiny" sei zuletzt aufgrund enttäuschter Erwartungen an das Entwicklerstudio Bungie verkauft worden.Doch jetzt sei es ein altes Franchise, das für Furore sorge. Genauer gesagt die Veröffentlichung der Ur-Version von "World of Warcraft". Eigentlich sei das Online-Rollenspiel bereits 2004 erschienen und seither ständig weiterentwickelt worden.Doch die Spielergemeinde habe sich nach mittlerweile sieben großen Erweiterung die "Classic"-Version zurückgewünscht. Die aktuelle Version habe zudem immer mehr Spieler und damit auch zahlende Abonnenten verloren.An der Börse sei dieser Andrang nicht unbemerkt geblieben. Die Aktie von Activision Blizzard habe im US-Handel rund fünf Prozent auf 51,09 Dollar zugelegt. Damit gelinge es der Gaming-Aktie aus der Seitwärtsrange auszubrechen. Ein klares Kaufsignal!Es bleibe abzuwarten, ob Blizzard sich gegen Ende der Woche zum Spielerandrang äußere. Fest stehe jedoch eines: Die Reaktion der Spielergemeinde auf das 15 Jahre alte Spiel zeige, auch wenn die Spielerzahlen schrumpfen würden, bleibe das Franchise stark. Im Hinblick auf eine wohl anstehende Mobile-Version von "World of Warcraft" ein positives Signal.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt den Anlegern nach dem Ausbruch dabeizubleiben. (Analyse vom 28.08.2019)