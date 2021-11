NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

77,67 USD -2,12% (02.11.2021, 21:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (03.11.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Activision Blizzard-Aktie (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 104,53 USD vom 16. Februar in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei sie am 27. Juli unter die ursprüngliche untere Begrenzung gefallen. Nach einem Tief bei 72,20 USD habe sich der Wert zwar an diese untere Begrenzung erholt, sei dort aber nach unten abgeprallt. Diese Erholung habe innerhalb einer bärischen Flagge stattgefunden. Gestern sei die Aktie auf die untere Begrenzung dieser Flagge zurückgefallen. Nachbörslich sei sie deutlich darunter abgesackt, obwohl die Zahlen für das letzte Quartal über den Erwartungen ausgefallen seien.AusblickDie Activision Blizzard-Aktie werde heute voraussichtlich sehr schwach eröffnen. Anschließend könnte sie den Unterstützungsbereich um 68,32bis 66,68 USD testen. Dort könnte eine Erholung bis zumindest 72,20 USD einsetzen. Sollte die Aktie aber diesen Unterstützungsbereich durchbrechen, dann wäre eine weitere Abwärtsbewegung gen 63,32 USD möglich. (Analyse vom 03.11.2021)Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:58,88 EUR -3,57% (03.11.2021, 09:23)