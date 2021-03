Die Aktienmärkte würden sich dementsprechend weiter auf Richtungssuche befinden, wobei wirkliche Impulsgeber oder kurstreibende Nachrichten zuletzt nur mangelhaft aufgetreten seien. Während unternehmensseitig die Meldungslage aus der Coverage der Raiffeisen Bank International AG auch diese Woche relativ dünn sei, würden Anleger auf einen gut gefüllten Datenkalender blicken. Insbesondere die Inflationsdaten der Eurozone und der ISM-Index in den USA zur Wochenmitte würden von hohem Interesse sein.



Bereits heute würden sich die Fortschritte rund um das Containerschiff Ever Given an den Rohstoffmärkten widerspiegeln. Schon zum Ende der Woche hätten sich die Ölpreise anlässlich der Blockade des Schifffahrtskanals in Ägypten höchst volatil gezeigt. Mit der Freilegung des Containerschiffs über Nacht sei zwar Besserung in Sicht, es sei jedoch noch nicht absehbar zu welchem Zeitpunkt genau die Wasserstraße wieder uneingeschränkt nutzbar sei. Schließlich würden mittlerweile mehr als 300 Schiffe vor dem Kanal warten, sodass die Stabilisierung der Lieferketten noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen könnte. Die Ölpreise würden dennoch nachgeben und derzeit rund 2% im Minus handeln. Der Goldkurs hingegen habe sich zuletzt nur wenig verändert gezeigt.



Auf der Aktienseite würden die asiatischen Börsen mehrheitlich schwächer in die neue Woche starten. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen Handelsstart in der Nähe der Freitagsschlusskurse hindeuten. Aufgrund des bevorstehenden Osterwochenendes hätten wir eine verkürzte Handelwoche vor uns. Sowohl am Karfreitag als auch am Ostermontag werde in Europa an den Börsen nicht gehandelt. (29.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die seit Mitte Februar andauernde Achterbahnfahrt an den globalen Aktienmärkten setzte sich auch an den jüngsten Handelstagen weitgehend fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Vergleich zu den letzten Wochen, die zeitweise von einer äußerst diametralen Entwicklung zwischen Growth- und Valuewerten geprägt gewesen seien, habe die Schwäche aus dem Tech-Sektor zuletzt aber vermehrt auch auf den breiten Markt übergriffen. Dass aber auch diese Entwicklung zumindest aktuell noch nicht nachhaltig sei, habe die Marktentwicklung vom Freitag gezeigt. Pünktlich zum Wochenausklang hätten die Börsen sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks wieder einen Gang zugelegt, sodass am Ende des Tages sogar ein recht deutliches Wochenplus habe verbucht werden können.