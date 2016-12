FrankfurtParis (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat in den letzten Wochen des Jahres Fahrt aufgenommen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Bei einem Jahreshöchststand von 11.480 Punkten habe er auf Monatssicht 7 Prozent zulegen können. Zu Beginn des Jahres habe sich diese Kursrally nicht angedeutet. Von 10.500 Punkten sei der DAX infolge von Konjunktursorgen rund um China bereits am 11. Februar auf sein Jahrestief von 8.699 Zählern gestürzt. Nach einer Phase der Stabilisierung von März bis Mai hätten den Leitindex im Juni mit dem Brexit und im November mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten zwei Kursschocks erfasst. Beide Ereignisse hätten sich allerdings nur kurz auf die Aktienmärkte ausgewirkt. Zum Ende des Jahres treibe Trumps Wahlsieg den DAX sogar an, da Aktionäre sein billionenschweres Konjunkturprogramm gutheißen würden.2017 könnte diese Rally jedoch zunächst ein Ende finden, da in den ersten Wochen des neuen Jahres die Gewinnmitnahmen zunehmen dürften. Diese könnten sich mit Trump als US-Präsident verstärken, müsse er doch erst beweisen, ob sein Konjunkturpaket halte, was es verspreche. Auch in Europa drohe von politischer Seite mit den Wahlen in Frankreich und Deutschland Ungemach. Die Auswirkungen der Wahlen dürften aber wie in den USA nur kurzzeitig für Kursturbulenzen sorgen. Wichtiger für den DAX werde die Konjunkturentwicklung in Deutschland sein - und hier würden weniger Risiken drohen. 2017 würden Volkswirte hierzulande ein ähnlich starkes Wachstum wie 2016 erwarten. Der schwache Euro sowie ein stabiler Ölpreis könnten die Börse ebenfalls stützen. Gut möglich also, dass dem DAX turbulente Monate bevorstünden, er aber dennoch 2017 mit einem Plus ins Ziel kommen werde. (23.12.2016/ac/a/m)