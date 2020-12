Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Accenture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" stellt in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Consulting-Unternehmens Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol Deutchland: CSA, NYSE-Ticker-Symbol: ACN) das Kursziel von 260 Euro in Aussicht.Der größte Managementberatungs- und Technologie-Dienstleister der Welt Accenture habe heute überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt. Auch der Ausblick erfreue. Der "Aktionär"-Tipp springe im US-Handel auf ein neues Allzeithoch.Das Beratungsunternehmen habe im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020/21 netto 1,5 Milliarden Dollar oder satte 2,32 Dollar je Aktie verdient. Die Konsensschätzung habe lediglich bei 2,05 Dollar je Aktie gelegen. Im Vorjahresquartal habe der Gewinn 1,36 Milliarden Dollar betragen.Auch die Einnahmen hätten die Schätzungen übertroffen. Der Umsatz sei von 11,36 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 11,76 Milliarden Dollar gestiegen. Eigentlich habe das Unternehmen ein trübes Quartal erwartet.Accenture habe nun auch seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die Nachfrage nach digitalen und Cloud-Diensten bleibe stark, da viele Mitarbeiter weiterhin von zu Hause aus arbeiten würden.Die Aktien von Accenture würden an der Wall Street zeitweise um gut acht Prozent auf 271,18 Dollar steigen - ein neues Allzeithoch. Im deutschen Handel habe es der Wert auf 220,50 Euro geschafft."Der Aktionär" habe Accenture Mitte 2019 zum Kauf empfohlen und zuletzt ein Kursziel von 220,00 Euro ausgegeben. Das sei nun erreicht worden.Angesichts der weiterhin guten Perspektiven wird das Kursziel auf 260,00 Euro angehoben, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Accenture-Aktie. Neuer Stopp liege bei 165,00 Euro. (Analyse vom 17.12.2020)