Stuttgart-Aktienkurs Sibanye Gold-Aktie:

0,50 EUR +0,00% (28.08.2018, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs Sibanye Gold-Aktie:

0,51 Euro -2,67% (28.08.2018, 17:29)



JSE-Aktienkurs Sibanye Gold-Aktie:

ZAR 8,19 -2,03% (28.08.2018)



ISIN Sibanye Gold-Aktie:

ZAE000173951



WKN Sibanye Gold-Aktie:

A1KBRZ



Ticker-Symbol Sibanye Gold-Aktie Deutschland:

0SG



Johannesburg-Ticker-Symbol Sibanye Gold-Aktie:

SGL



Kurzprofil Sibanye Gold Ltd.:



Sibanye Gold Ltd. (ISIN: ZAE000173951, WKN: A1KBRZ, Ticker-Symbol: 0SG, JSE-Symbol: SGL) ist ein unabhängiges, globales Edelmetallunternehmen. Tätigkeitsschwerpunkt sei die Produktion von Gold und Metallen der Platingruppe (PGM). Die Projekte befinden sich hauptsächlich in Südafrika und Amerika. (28.08.2018/ac/a/a)



Laut einer aktuellen Aktienanalyse geht Yatish Chowthee, Aktienanalyst von Macquarie Research, im Hinblick auf die Aktien des südafrikanischen Goldproduzenten Sibanye Gold Ltd. (ISIN: ZAE000173951, WKN: A1KBRZ, Ticker-Symbol: 0SG, JSE-Symbol: SGL) nur noch von einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum südafrikanischen Goldminensektor sprechen die Analysten von Macquarie Research von einem inflationären Gegenwind.Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio seien zu bevorzugen. Investitionen in den Sektor sollten aufgrund der Volatilität der Goldaktien eher mit einem Fokus auf einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont eingegangen werden.Im Hinblick auf Sibanye Gold Ltd. befürchtet Analyst Yatish Chowthee erhöhte Risiken nach der Übernahme von Lonmin. Das Kursziel sei von 10,00 auf 7,25 ZAR gesenkt worden.